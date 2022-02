Ze vallen sinds Boos als dominosteentjes, onze mannelijke BN’ers

Galapremiè­re Ha­zes-musical gecanceld, drie acteurs hebben corona

De première van de André Hazes musical Hij Gelooft in Mij op zondag 6 februari in Koninklijk Theater Carré gaat niet door. Producent Stage Entertainment maakte eerder al bekend dat acteurs Martijn Fischer en Annick Boer in quarantaine zitten vanwege een positieve coronatest. Nu blijkt ook Roosmarijn Luyten, die de rol van Rachel Hazes speelt, corona te hebben.

