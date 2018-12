Zeeuwse groenteboer (84) wordt filmster

De première in september bij festival Film by the Sea, een thuiswedstrijd, was een dag om niet snel te vergeten. De hoofdrolspelers, Adrie en Francien Trimpe, arriveerden in een klassieke Cadillac bij de bioscoop in Vlissingen. Daar werden ze met applaus verwelkomd. De enorme zaal was tot de laatste plaats bezet. ,,Het was gewoon een happening”, zegt Adrie Trimpe, 84 en pas sinds een jaar groenteboer-af. ,,Je voelt je een filmster, als het ware.”



Van verlies kun je niet betalen legt het laatste jaar van de groentewinkel van de Trimpes aan het Groenewoud in Vlissingen vast. Te zien is hoe ze nog steeds veertien tot zestien uur per dag werken, terwijl het fysiek nauwelijks meer gaat. Van ophouden wil Adrie tot op het laatste moment niet weten. ,,De winkel is mijn leven’’, zegt hij in de documentaire. ,,Dat zal ik nooit loslaten. Dan liever sterven.’’



