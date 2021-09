Zelden was de populariteitsval van een politicus zo pijnlijk in beeld te zien

Als de populariteitsval van een politicus ooit pijnlijk in beeld werd gebracht, dan was dat op Prinsjesdag bij RTL Boulevard. Deze dag kent een paar onverwoestbare tradities: de jurken en de hoedjes, het gehakkel van de koning bij het voorlezen van troonrede én er mag ‘s morgens altijd een cameraploeg een kommetje yoghurt met muesli komen eten in de gezellige woonkeuken van minister van Financiën Wopke Hoekstra, voordat hij in de auto stapt om in Den Haag iets te gaan doen met een koffertje. Z’n kinderen blijven buiten beeld, maar partner Liselot schuift wel altijd gezellig aan.