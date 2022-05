Zeldzame Escher-werken ontdekt in Tussen Kunst en Kitsch: ‘Hier droom je van’

met videoZelden komt er extreem bijzondere kunst voorbij in Tussen Kunst en Kitsch , maar vandaag was het twee keer raak. Een bezoeker van het programma liet zijn werken van Escher, die hij nota bene persoonlijk had gekregen van de Nederlandse kunstenaar, taxeren door expert Willem de Winter. De waarde? 100.000 euro. ,,Dit zijn dingen waar je van droomt.”

Als kleine jongen van 7 jaar liep de man het atelier van Escher in en uit. Niet geheel toevallig: de Nederlandse kunstenaar was zijn overbuurman en daarnaast ‘zeer goed bevriend’ met de vader van de man. De twee kwamen geregeld bij elkaar over de vloer en op een dag besloot Escher zelfs enkele werken cadeau te geven. ,,Ik heb ze persoonlijk gekregen en ik vind het nog steeds bijzonder”, vertelde de man in Tussen Kunst en Kitsch.

Hoewel hij wel wist dat zijn Eschers van enige waarde moesten zijn, reisde hij toch af naar de studio van het AvroTros-programma om daar zijn werken te laten taxeren door Willem de Winter, een expert met ruim veertig jaar ervaring op het gebied van kunst. De Winter zag ‘onmiddellijk’ dat het om werken van de wereldberoemde kunstenaar ging, maar moest zich tijdens de taxatie inhouden: hij wilde eerst zeker weten dat de meegebrachte stukken origineel waren.

De Winter schetst, voordat hij uitlegt waar hij zoal op lette, wat achtergrond voor de volledigheid: ,,Escher was een graficus, zijn werken, zo’n 448 prenten, zijn allemaal gedrukt. In zijn vroege tijd maakte hij veel Italiaanse landschappen, maar hij maakte furore met zijn vlakvullingen. Daarvoor gebruikte hij figuren die in elkaar overlopen. Vergeet niet dat hij dat heeft gemaakt in de tijd dat er nog geen computer was. Hij had een rijke fantasie”, klinkt het enthousiast.

De werken van Escher zijn dus allemaal gedrukt, maar, zo legt De Winter uit: ,,Het bijzondere is juist dat hij met een potlood zijn handtekening onder de stukken zette. Ook die moest ik onder de loep nemen.” Daarvoor focuste De Winter zich op contrast: het verschil tussen licht en donker. ,,Iets wat origineel is heeft juist veel contrast”, verduidelijkt hij.

Hoogtepunt

De kunstwerken bleken uiteindelijk, zoals De Winter al voorspelde, origineel. Uiterst bijzonder, zo stelt de expert. ,,Dit zijn dingen, daar droom je wel eens van, dat iemand komt met iets extreem zeldzaams. En dit zijn er gewoon twee, die door de huidige marktontwikkelingen ook nog eens heel veel geld waard zijn.”

Hoe dat precies zit? De Winter verklaart: ,,Sinds een paar jaar zijn er twee heel kapitaalkrachtige Amerikanen die elkaar op leven en dood beconcurreren. Escher zit daardoor in een geweldige opleving. Die twee kopers domineren de markt, waardoor andere kopers ook in die marktwaarde mee moeten gaan.”

Dankzij de twee ‘kapitaalkrachtige Amerikanen’ had De Winter een ongelooflijke boodschap voor de man: zijn twee meegebrachte werken van Escher hebben samen een waarde van maar liefst 100.000 euro. Dat had niet alleen de man niet zien aankomen, ook De Winter is nog altijd vol ongeloof over de ontdekking. ,,Het is echt super bijzonder dat dat bij mij aan tafel opduikt. Echt te gek. Probeer maar eens een Nederlandse kunstenaar te bedenken met zo’n wereldwijde reputatie.”

Of De Winter bij Tussen Kunst en Kitsch ooit een nóg waardevoller werk heeft getaxeerd? ,,Ik niet. Dit is echt de eerste. Ik heb een paar jaar geleden een schilderij van Piet Mondriaan, een stilleven, getaxeerd op 40.000 euro. Wie weet wat nog gaat komen, maar dit is voorlopig toch wel het hoogtepunt van mijn carrière”, besluit hij.

