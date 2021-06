Zeldzame Rembrandt hing al eeuwen onopgemerkt in adellijke palazzi in Rome

Schilderij na jaren studie alsnog toegedicht aan Rembrandt

22 juni Op een symposium in Rome is een schilderij aan Rembrandt toegedicht. De Aanbidding der Wijzen (1632-33) werd ontdekt in de collectie van een familie in Rome en bevindt zich nu in een kluis in Milaan, melden onder meer het Italiaanse persbureau Ansa en de krant La Repubblica.