Zelfs de grootste vuurspuwers en rookwolken kunnen Rammstein niet redden in Groningen

recensieOp een aangename zomeravond leverde Rammstein in het Stadspark in Groningen ouderwets beukwerk. Op het goed gevulde veld was ook een roze olifant, die lastig te verjagen was.

De aanloop naar de twee optredens van Rammstein - vrijdag staan de Duitsers opnieuw in het Stadspark - was een rommelige. Het meest in het oog sprong de berichtgeving over frontman Till Lindemann (60) die door meerdere vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik, soms met drogering.

Daarbij kwam een hoop onrust over de vergunningen van de provincie en de gemeente, die speciaal voor de twee Rammstein-shows de geluidslimiet tijdelijk verhoogde van 100 naar 103 decibel. Het leidde tot een rechtszaak, die pas enkele uren voor het eerste optreden werd beslecht.

De fans, onder wie veel Duitsers, wachtten het donderdagmiddag in de Groningse zon rustig af. Niemand die er serieus rekening mee hield dat Rammstein het park niet zou mogen overdonderen met hits als Deutschland, Du Hast en Sonne.

Clichés

Dat doet de geroutineerde band zodra de avond is gevallen op de zo bekende wijze, met de vlammen van de ‘pyro’, rookwolken, papiersnippers en veel theater. Het zijn inmiddels bijna clichés, maar ze werken nog altijd, ook voor 50.000 mensen in het Stadspark.

Een roze olifant zou in al dat Duitse theater niet eens opvallen, maar het exemplaar in Groningen is slechts denkbeeldig. Er is - natuurlijk niet bij iedereen - wel sprake van enig ongemak. Neem bij de merchandise de vrouwenshirtjes met de opdruk ‘Pussy’, een lied dat nu al bijna een maand niet meer opduikt in de setlist. Het was in de context ook wel erg ongemakkelijk dat Lindemann tijdens Pussy met een peniskanon schuim het publiek in moest schieten.

Afstand

Natuurlijk wordt het ongemak in Groningen niet benoemd. Lindemann hield ook vroeger al geen praatjes tegen het publiek en nu komt die afstand hem erg goed uit. De band speelt strak - niets op aan te merken - en Lindemann is goed bij stem.

Aan de kant van het publiek is er intussen een opvallende matheid. Hoe enthousiast de klassiekers ook onthaald worden, tussen de liedjes door zijn de fans lauw in de reacties, ook aan het einde van de reguliere set, wanneer de band voor de vorm afscheid neemt. Het kan niet anders of vrijwel iedere fan denkt ergens op de avond ook even aan ‘dat andere’.

Zo hangt er toch een dempende deken over de avond, die zelfs de grootste vuurspuwers niet verdrijven. De liefhebbers komen in Groningen echt wel aan hun trekken, maar memorabel wil het geen moment worden.

