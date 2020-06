Zelfs Nicolette van Dam maakt nog betere inschattingen dan Femke Halsema

BN’ers 'gaan op zwart’ en maken online een vuist tegen politiege­weld

12:47 Even geen strandfoto’s, babykiekjes of romantische plaatjes: bekend Nederland is vandaag op sociale media ‘op zwart gegaan’ om een vuist te maken tegen racisme en politiegeweld in Amerika en Europa. Aanleiding voor de actie is de dood van George Floyd, de Amerikaanse zwarte man die door geweld van politieagenten om het leven is gekomen.