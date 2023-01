Zelfs tussen mangroves is er voor koningspaar tijd voor gesprek over emancipatie: ‘Het kan wél’

met foto'sIn vrije tijdskleding maakten Willem-Alexander, Máxima en Amalia een hike in nationaal park Arikok op Aruba. Een reportage tussen de cactusbomen, mangroves, shoco’s en woordgrappen over boa’s.

Ze hebben net zelf geposeerd, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia, als een schitterende vogel dat voor hen doet. De Oranjes, op bezoek op de Antillen om Amalia daar te introduceren, zijn net begonnen met een hike door nationaal park Arikok op Aruba, als een uil alle tijd neemt om zich door Máxima te laten fotograferen.

Of een uil; eigenlijk heet het beestje een shoco, een van de nationale symbolen van Aruba. Amalia wijst naar de shoco, haar moeder fotografeert met haar mobieltje en haar vader stelt vragen aan een ranger, die uitleg geeft over de dieren in nationaal park Arikok - 34 vierkante kilometer groot. Hij legt uit dat deze shoco het vrouwtje is; zij kan rusten terwijl het mannetje iets verderop op de kleintjes past.

Máxima schiet in de lach, kijkt haar man aan en zegt: ,,Het kan wél.’’ De koning mompelt iets over emancipatie, Máxima legt haar hoofd schuldbewust op zijn schouder. Rondom het koningspaar klinkt juist altijd dat Willem-Alexander boven alles een betrokken vader is.

Ontspannen sfeer en casual kleding

Het voorval tekent wel goed de ontspannen sfeer van de tweede dag op Aruba. Die begint met een tropische stortbui, maar tegen de tijd dat de Oranjes met een toeristenbusje worden gedropt in het nationale park is de boel weer redelijk opgedroogd. Ze lopen in casual kleding rond: Amalia in een citroengeel blouseje op een witte broek, haar moeder koos een legergroen broekpak en de koning is helemaal in kaki.

Voordat ze in het busje stapten - eigenlijk voor hun ontbijt nog - belden ze al naar Nederland, om prinses Beatrix met diens 85ste verjaardag te feliciteren. ,,Dat is het eerste wat we gedaan hebben vanochtend’’, roept het koningspaar in koor. De oudste zoon van prinses Beatrix meldt: ,,Ze was erg blij met het telefoontje en is erg blij met dit bezoek. Als we terug zijn gaan we het zeker nog vieren.’’

Tussen cactussen wandelt het gezelschap op stevige stappers naar de mangroves in het nationaal park, waar allerlei beschermingsprogramma’s voor bestaan. Het koningspaar vraagt maar door aan een vrouwelijk ranger die uitleg geeft, achter de Oranjes worden leden van de hofhouding licht nerveus; het programma loopt al snel ‘helemaal uit de klauwen’, meldt een van hen. ,,Er is altijd te weinig tijd’’, verontschuldigt de koning zich.

Iets verderop spotten Willem-Alexander, Máxima en Amalia de schitterende shoco. Het koninklijk gezelschap krijgt even later uitleg over wat de rangers kunnen doen om te voorkomen dat slangen als de boa constrictor in het holletje van de shoco kruipen om de kleintjes aan te vallen. De koning hoopt iets van het ondergrondse gangenstelsel van de shoco te zien en tilt gauw een emmer op. ,,Past u op voor de boa, koning?,’’ zegt een meeluisterende journalist. Willem-Alexander reageert: ,,Een boa op twee benen, of een slang?’’

