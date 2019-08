Zelfs Yolanthe wist zich geen houding te geven bij dit kampvuur

De huilbuien, het proberen te weerstaan van de verleiding én de hoop om sterker uit Temptation Island VIPS te komen dan dat ze erin gingen: Channahs deelname aan het programma is één grote rollercoaster geweest. Al na drie dagen bleek dat Quinten het erg lastig vond om de begeerlijke vrijgezellen van zich af te slaan. Dat tot groot verdriet van zijn vriendin, al kwam zij daarna wel tot het besef dat hun relatie nog nauwelijks van waarde was.



Vandaag was het de beurt aan de vier dames om de beelden van hun partners onder ogen te komen. Channah was als laatste aan de beurt, maar had daarna nog een belangrijke mededeling. Een mededeling die ze alleen met presentatrice Yolanthe wilde delen. ,,Vlak voordat Quinten en ik hierheen kwamen, zijn we erachter gekomen dat ik zwanger ben”, onthulde Channah haar geheim. Yolanthe reageerde geschokt. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen... dit is best wel heftig.”



Channah bekende vooraf te hebben getwijfeld om aan Temptation Island VIPS mee te doen. Toch namen zij en Quenten het risico. ,,Juist omdat hij zei: just the three of us. We gaan dit halen”, legde ze aan Yolanthe uit. Ondanks alle verdrietige momenten, is Channah ook dankbaar dat ze wel heeft meegedaan. Vooral omdat ze, naar eigen zeggen, erachter is gekomen hoe Quinten daadwerkelijk in elkaar steekt. ,,Ik ga toch liever naar huis. Omdat ik gewoon heel graag voor mij en de kleine wil zorgen.”



Yolanthe kon zich daarin volledig vinden. ,,Dit programma is alles behalve voor een zwangere vrouw”, reageerde de brunette op Channahs bekentenis. Channah kon rekenen op veel steun van Yolanthe, die naast haar kwam zitten om haar een stevige knuffel te geven en wat wijze woorden in te fluisteren. Ook besloot Yolanthe dat het tijd was om Quinten erbij te halen. Wat daar de uitkomst van is, is nog niet volledig duidelijk. Dat wordt in de aflevering van volgende week bekend.