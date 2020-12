Zes 3FM-dj’s gaan in lockdown en moeten dag en nacht de loopband draaiende houden

Serious Request in teken van corona, laatste keer met Rode Kruis

8 juli De jaarlijkse 3FM-actie Serious Request staat dit jaar in het teken van de gevolgen van de coronapandemie. De zender organiseert in december, in de week voor kerstmis, voor de derde maal een Lifeline-editie, de vorm die de actie gekregen heeft nadat afscheid was genomen van het Glazen Huis. En het wordt, na 17 jaar en 18 edities, de laatste maal dat 3FM voor Serious Request samenwerkt met het Rode Kruis.