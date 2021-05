Zes haren van Kurt Cobain geveild voor ruim 14.000 dollar

Raad mee Carlo Boszhard over dragqueen­show: ‘Iedereen zal erover praten’

15 mei In Make Up Your Mind maken vanavond zeven bekende mannen hun entree als dragqueen. Wie gaat er achter de extravagante outfit, enorme pumps en laag make-up schuil? Dat is aan het panel en de kijkers thuis. Presentator én medebedenker van het format Carlo Boszhard is door het dolle heen. ,,Iedereen zal erover praten.”