Zesde seizoen van Lucifer in september op Netflix

Lucifer was vanaf 2016 drie seizoenen te zien op de Amerikaanse zender Fox. Toen de tv-zender besloot met de show te stoppen, blies Netflix deze nieuw leven in. De streamingdienst was aanvankelijk van plan dat de vijfde reeks het slot zou zijn, maar besloot toch nog een nieuw seizoen te maken.

Lucifer gaat over de duivel (Tom Ellis) die zijn saaie leven als heer van de onderwereld zat is en daarom besluit ‘op vakantie’ te gaan naar aarde. Hij strijkt neer in Los Angeles en opent een nachtclub, Lux. In LA raakt Lucifer bevriend met politierechercheur Chloe Decker (Lauren German), met wie hij samen optrekt en diverse moordzaken oplost. Lucifer werd gebaseerd op het gelijknamige personage uit strips van DC Comics.