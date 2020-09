Zestien jaar opbouwwerk van Boer zoekt Vrouw in paar maanden tenietgedaan

Johan Derksen en Sylvana Simons te gast in nieuw seizoen Waar is de Mol?

16:25 Johan Derksen en Sylvana Simons zijn de opvallendste namen in het nieuwe seizoen van Waar is de Mol?. Het programma keert vanaf 5 oktober terug bij SBS 6. Waar presentator Johnny de Mol normaal gesproken met zijn gasten naar het buitenland trekt, bezoekt hij vanwege het coronavirus dit keer plekken in Nederland.