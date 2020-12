Zet de oliebollen en champagne maar klaar: dit zie je vanavond op tv

De première

Het tv-afscheid van 2020 was dat van Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. In de eerste lockdown wisten de makers van de BNNVara-talkshow het gevoel in de samenleving perfect in beeld te vatten. Met optredens van André van Duin en Di-rect werden nieuwe klassiekers geboren en was het evenwicht tussen een lach en traan zelden meer in balans. Vanavond is Matthijs van Nieuwkerk voor het eerst sinds 27 maart terug op tv met een nieuw programma.



Wat we precies te zien krijgen, is onduidelijk. Matthijs is bijzonder geheimzinnig over zijn nieuwe show. Hij vertelde gisteren tegen deze site dat hij afgelopen maand alles wat op papier stond weg heeft gegooid. Zonder publiek gaat de 60-jarige presentator een jaaroverzicht maken. Matthijs: ,,De geweldige Joost Prinsen, forever young, heeft denk ik de verrassendste terugblik op dit vreselijke jaar. En we hebben als het meezit een finale om je vingers bij af te likken. Veel muziek, een vleug satire, prijsjes. En altijd in mijn rug de Sven Hammond Big Band.”

Matthijs Gaat Door, op NPO 1 om 20.35 uur

De kijkcijferhit

3,9 miljoen kijkers! Zenderbaas Peter van der Vorst geloofde zijn eigen ogen niet toen hij op 14 november van dit jaar de kijkcijfers zag van The Masked Singer. In de afgelopen 17 jaar behaalde RTL 4 (zonder uitgesteld kijken) nooit hogere kijkcijfers. Destijds zagen bijna 5 miljoen kijkers hoe Jamai het eerste seizoen van Idols won.



RTL 4 kiest tijdens de feestdagen voor zijn kijkcijferhits, zo konden we met kerst al genieten van een speciale versie van Lego Masters. Vanavond staat The Masked Singer in het uitzendschema. Er zijn vijf nieuwe karakters: de Klok, Sneeuwpop, Vuurwerk, Oliebol en Champagnefles. Duo's Gerard Joling en Buddy Vedder én Carlo Boszhard en Loretta Schrijver gaan weer hun best doen om dit vijftal te ontmaskeren. Het programma wordt in twee delen opgesplitst. De optredens zien we vanaf half negen tot tien uur, maar voor de onthulling moeten we wachten tot vlak voor het nieuwe jaar. Om half 12 zullen de karakters hun maskers afzetten.

The Masked Singer, op RTL 4 van 20.35 uur tot 22.07, de onthulling is van 23.30 uur tot vlak voor middernacht.

Tóch de oudjaarsconference

Volledig scherm Guido Weijers. © RTL

Met publiek, zonder publiek, in Carré, niet in Carré, wel door, niet door. Zelden is er vooraf zoveel gepraat over de oudejaarsconference. De coronamaatregelen lieten cabaretiers Youp van 't Hek en Guido Weijers flink zweten. Lange tijd was onduidelijk of hun shows door konden gaan en in welke vorm. Uiteindelijk besloten ze allebei om toch hun jaaroverzicht te brengen. Youp zal te zien zijn op NPO 1 en Guido op RTL 4.



Dat is eigenlijk ook alles wat we weten. Guido vertelt: ,,Ik voel me net een goochelaar: kijk eerst maar naar mijn truc, dan leg ik naderhand wel uit hoe ik het geflikt heb. We houden ons aan alle regels, maar we zoeken wel de randjes op. Ons doel is dat de kijkers zo min mogelijk meekrijgen van de beperkingen waaronder wij moeten spelen. Dat de theaters dicht zijn, dat er geen publiek is, daar hebben de kijkers maling aan. Ik wil ze laten lachen en een overpeinzing meegeven.”



Ook Youp wil weinig kwijt. ,,De conference gaat door en op oudejaarsavond zien jullie hoe”, was zijn beknopte reactie.

Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2020, op RTL 4 om 22.07 uur

Youp van ‘t Hek: Oudejaarsconference 2020: Korrel zout, op NPO 1, om 22.31 uur

Het alternatief

Volledig scherm Jochem Myjer. © Brunopress

Tegenover het geweld van NPO 1 en RTL 4 zet SBS 6 Jochem Myjer en Linda de Mol. Opvallend is dat de zender op primetime het jaar net zo afsluit als het begon. Op 1 januari 2020 zond de zender ook al de tv-registratie van Jochem Myjers show Adem in, adem uit en dat was een groot succes. 1,2 miljoen kijkers zagen met veel enthousiasme de grappen en grollen van de Leidse cabaretier. Later op de avond gaat SBS voor oudejaarsklassieker Ik hou van Holland. Linda de Mol was al vaker de jaarafsluiter met deze spelshow. Dit jaar staat het programma in het teken van 25 jaar SBS 6.



Op NPO 2 is gewoon weer een nieuwe aflevering van De Slimste Mens te zien. Philip Freriks zal wederom in zijn netste pak presenteren en naast Maarten van Rossem zal ongetwijfeld een schaal met oliebollen staan, maar voor de rest is de quiz oud en vertrouwd. Toch zin in een feestje? Kies dan voor RTL 5. Dan kan je van links naar rechts stuiteren in je eigen huis met de registratie van het concert van Snollebollekes.

Jochem Myjer: Adem in, adem uit, op SBS 6 om 20.00 uur

Ik hou van Holland, op SBS 6 om 21.50 uur

De Slimste Mens, op NPO 2, om 20.40 uur

Snollebollekes, live in Gelredome, op RTL 5, om 21.29 uur

