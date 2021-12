Zet je schrap voor finale van La Casa de Papel: ‘Puzzelstukken komen op het laatst samen’

De dag dat Pedro Alonso voor het laatst in de huid kroop van Berlin, één van de voornaamste karakters uit de Netflix-hitserie La Casa de Papel? ,,Ik stond op, was kalm en dacht: dit ga ik gewoon doen. Maar na de laatste scènes kreeg ik een brief van de makers in mijn handen en ik heb er zes, zeven minuten over gedaan voordat ik ’m kon lezen. Ik kon niet stoppen met huilen.’’