Zieke Ruud de Wild rest van de week niet op de radio

Ticketmas­ter: wij stellen coronatest niet verplicht bij concert

14:24 Ticketmaster Nederland gaat geen vaccinatie of coronatest verplicht stellen als in de toekomst weer concerten of evenementen worden georganiseerd. Dat zegt een woordvoerder in een reactie op berichten dat het Amerikaanse moederbedrijf hard zoekt naar oplossingen om snel weer grote evenementen te kunnen organiseren.