Ziggo biedt ESPN-kanaal met Ajax, Feyenoord of PSV

Ook duels van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en bekercompetities als de TOTO KNVB Beker, de UEFA Europa League en de Conference League worden de kijkers voorgeschoteld. Het zijn niet alleen de middenmoters of clubs uit de onderste regionen die op dit kanaal te zien zijn, ook duels van Ajax, Feyenoord en PSV komen wekelijks voorbij. Bij provider KPN was dit overgens al mogelijk: dat had al het hoofdkanaal van ESPN. Behalve voetbal en hockey (NHL) biedt ESPN op dit kanaal ook een selectie van sporten uit Amerika, zoals basketbal (NBA), voetbal (NFL) en honkbal (MLB), vaak met Nederlands commentaar.