Zijn stem brak toen hij Joris Linssen én de kijker deelgenoot maakte van z’n diepste verdriet

Hij stond in zijn eentje eenzaam te zijn in die grote aankomsthal van Schiphol. Ogen strak gericht op de schuifdeuren. Het was te zien dat hij zich ‘s morgens met zorg had aangekleed. Nette broek, donker overhemd. In zijn ene hand een grote bos bloemen waarin roze en lila tinten overheersten, in de andere iets dat leek op een doos chocolaatjes. Alles moest perfect zijn als zíj door de schuifdeuren kwam.