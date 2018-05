Zing je over 'love' en namens Ierland? Succes verzekerd!

Euphoria grootste hit in Songfesti­val Top 40

11:37 Euphoria, het nummer waarmee de Zweedse Loreen in 2012 het Songfestival won, was het meest succesvolle nummer van het liedjesfestijn in de Top 40. Dit blijkt uit de Songfestival Top 40, een ranglijst van de Stichting Nederlandse Top 40.