Zingend hockeymeisje Keelan (13) imponeert bij blind auditions The Voice Kids

Hekkensluiter van deze aflevering was de 13-jarige Keelan die nog nooit voor publiek zong en op hoog niveau hockey speelt en daarvoor zelfs op een speciale middelbare school zit. Keelan, zo vertelde ze kort voor haar optreden, traint zes keer per week, is gek op teamsporten en vindt zingen ook best leuk maar dan vooral om haar gevoel met veel mensen te kunnen delen. En dat deed de sportieve tiener vol overgave. Ali B, Ilse DeLange, Marco Borsato en Anouk draaiden tot grote vreugde van Keelan hun stoelen om en trakteerden haar op applaus en mooie commentaren.

Recent werd bekend dat The voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior - formats van Talpa-baas John de Mol - nog zeker drie jaar te zien blijven bij RTL 4 waar de programma’s nu ook al worden uitgezonden. Martijn Krabbé blijft alles shows presenteren. Chantal Janzen gaat samen met hem de volwassen versie doen. Lieke van Lexmond sluit aan bij de ouderenvariant, terwijl Jamai Loman Krabbé zal bijstaan in de jeugdversie. Wendy van Dijk - nu nog te zien in het al eerder opgenomen The Voice Kids - stapt over van haar huidige werkgever RTL 4 naar Talpa. Wanneer Van Dijk bij haar nieuwe werkgever aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Haar contract bij RTL 4 loopt eind juni dit jaar af. Ze presenteerde recent voor de laatste keer The voice of Holland.