De levensroute van Waylon: via Dieka en Witkamp naar het Songfestival

Waylon, geboren als Willem Bijkerk in Apeldoorn, staat zaterdag in de finale van het Eurovisiesongfestival. Tien jaar geleden krabbelde hij in Oost-Nederland, met verblijfadressen in onder meer Apeldoorn en Arnhem, uit de goot.

In die tijd betekende een weekend voor Waylon zingen op braderieën en in discotheken als Dieka in Markelo en Witkamp in Laren. Vanavond pakt hij uit op het grootste podium van Europa. We blikken aan de vooravond van het Eurovisiesongfestival kort terug met zijn boezemvriend Stefan Siwabessy, die de opmars van Waylon meemaakte.

Vertrouweling

,,Er is in tien jaar tijd veel gebeurd’’, zegt Stefan Siwabessy, die met Waylon in de Gelderse coverband Millstreet zat. Hij is de muzikale vertrouweling van Waylon geworden en de bandleider van de geboren Apeldoorner.

Siwabessy uit Vlissingen kwam auditie doen voor Millstreet, toen hij Waylon voor het eerst ontmoette. ,,Ik kende hem niet, maar wat deed hij in hemelsnaam in de coverscene, dat dacht ik wel. Gasten zoals hij kom je zelden tegen.’’ Hij wees Bijkerk op zijn talent, dat er na alle rampspoed nog was. ,,Way vertelde dat hij er al een lange weg op had zitten. Als country-jongen.’’

Lokale talentenjachten

Na als jongen van 7 al met de band West Virginian Railroad mee te hebben gedrumd, zette Waylon zichzelf als tienerzanger in de picture. Binnen het genre country, zijn vader maakte hem warm voor die muziek. Bijkerk trad op bij lokale talentenjachten in het Oosten en op festivals. In 2001 vroeg de legendarische countryzanger Waylon Jennings hem prompt bij verschillende optredens mee te doen. Later vernoemde Willem Bijkerk zich naar zijn held, die overleed in 2002. Daardoor knapte Waylons droom in Amerika. Hij keerde terug naar Nederland en belandde in de put. Hij greep naar drank en drugs. Het spelen in de coverband gaf hem weer structuur.

Bloedbroeders

In de band Millstreet kwamen Bijkerk en Siwabessy uiteindelijk samen, de laatste werd na de auditie aangenomen als gitarist. Ze werden bloedbroeders en speelden de discotheken in Oost- en Noord-Nederland plat. Het was een andere Waylon dan we nu kennen. Zwaarder en zonder gitaar om zijn nek. Meer een popartiest.

,,We deden zo’n 150 tot 200 optredens per jaar. Van bruiloften en braderieën tot grote feesttenten met een capaciteit van 8000 man’’, zegt Siwabessy. Waylon groeide als entertainer. Hij nam deel aan Holland’s Got Talent, verdiende na die zangwedstrijd een album-release bij Motown. En zo worstelde de Apeldoorner zich uit het covercircuit en maakte hij jacht op het artiestendom dat hij zo graag wilde. Eigen nummers, met soul en country-feel.

Vanavond krijgt dat artiestendom een nieuw hoofdstuk. En wie weet zaterdag ook, als hij de finale haalt.