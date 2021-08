Zo gaat het 35 jaar na Top Gun met de ‘onbegrepen’ Val Kilmer

Hoe zou het nog zijn met Top Gun-held Val Kilmer (61)? Nu de nieuwe documentaire VAL - over het leven en de carrière van de Hollywoodster - in première ging in Cannes, staat hij weer even in het middelpunt van de belangstelling. Het waren echter zijn kinderen Jack (26) en Mercedes (29) die de film promootten, want Kilmer kon vanwege zijn slechte gezondheid niet aanwezig zijn. Al wordt de acteur achter de schermen al veel langer getroffen door (medische) problemen en wordt hij door sommigen zelfs omschreven al ‘de man die alles verloor’: van zijn familie en zijn vele aanbiedingen, tot zijn kenmerkende looks en stem.