Zo heet het dochtertje van Kylie Jenner

De zwangerschap van de jongste Kardashian/Jenner-telg was tot afgelopen zondag het best en tegelijkertijd slechtst bewaarde geheim in de showbizzwereld. Amerikaanse media speculeerden de afgelopen maanden volop over de zwangerschap van Kylie, die daarover zelf nooit één woord had gezegd.



Zondag was daar ineens een bericht op Instagram. Jenner was bevallen van een kerngezonde dochter, schreef ze in een post die begon met een excuus. ,,Sorry dat ik jullie zo lang in het duister liet tasten'', schreef ze. ,,Ik begrijp dat jullie gewend zijn dat ik jullie meeneem op al mijn tochten. Maar mijn zwangerschap was er eentje waarbij ik ervoor koos om dat niet te doen ten overstaan van de hele wereld.''



Kylie wilde zich 'op de meest positieve, stressvrije en gezonde manier' voorbereiden op de rol van haar leven: die van moeder. ,,Ik wist dat mijn baby elk beetje stress en iedere emotie zou voelen, dus ik koos ervoor om het op deze manier te doen voor mijn baby'tje en ons geluk."