Zo kwam zieke Jan Smit toch op persfoto Songfestival te staan

Dat werd een hele puzzel toen bekend werd dat Jan Smit zich niet goed voelde. ,,Hij is gewoon hartstikke ziek en was dus niet bij de shoot.’’ Hoe Rutten het dan toch voor elkaar kreeg Jan, strak in het pak, op de kiek te krijgen? ,,Twee weken voordat hij ziek werd, was hij toevallig bij mij in de studio en heb ik hem stomtoevallig ten voeten uit gefotografeerd.’’

Uitlekken

Vervolgens werden Chantal en Edsilia in felgekleurde jurkjes gestoken en ‘om Jan heen gebouwd’. ,,Het mooie was daardoor wel dat we stukjes van de foto hadden, dus niemand zag de hele foto tot de onthulling, zodat het niet eerder kon uitlekken.’’



Songfestivalfanaat Jan Smit, die sinds negen jaar ambassadeur is van het liedjesfestijn, liet op 18 november met spijt weten dat hij kampt met acute laryngitis, een ontsteking van het strottenhoofd of het bovenste deel van de luchtpijp. Hij heeft zoveel klachten dat zijn agenda tot het einde van het jaar leeg is. Volgend jaar hoopt de Volendammer weer ‘te knallen’. Voor Jan zijn Chantal en Edsilia ‘fantastische dames om het Songfestival mee te presenteren’.