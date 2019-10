Zo mooi als toen in de kerk zong Aretha Franklin nooit meer

Tegen de tijd dat ze arriveert bij What a Friend We Have in Jesus staan de zweetdruppels op haar voorhoofd en de tranen in haar ogen. De muziek die Aretha Franklin, in de kerk waarin haar vader het woord Gods verkondigde, tot het zingen bracht, emotioneert haar nog steeds.



Franklin is 29 en heeft al zeventien albums op haar cv als ze in januari 1972 twee avonden achtereen zingt in The New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Optredens in volle aanbidding van de Allerhoogste die zullen leiden tot het best verkochte livegospelalbum aller tijden.



Platenmaatschappij Warner had toentertijd al hoge verwachtingen en huurde Sydney Pollack (die in 1985 Out of Africa zou maken) in om de opnamesessies te documenteren. Alleen: die slaagde er niet in beeld en geluid gelijk te laten lopen. Zo belandden de filmrollen op de plank van de studiokluis.