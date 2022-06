Zo reageerde Dries Roelvink op ongeluk Donny

Ellen Pieters vervangt tijdelijk Annick Boer in Ha­zes-musical

Ellen Pieters gaat Annick Boer vervangen in de musical Hij Gelooft in Mij, over het leven van André Hazes. Vanaf 24 juni neemt Pieters de rol van Friedel van Galen van Annick Boer over. Deze is niet meer beschikbaar omdat zij zich aan een ander project heeft verbonden.

13 juni