Zo reageren de bookmakers op inzending van S10 voor Songfestival

Aan de noteringen hoeven in deze fase nog niet veel waarde worden gehecht. Zo is pas de helft van het deelnemersveld bekendgemaakt en kan ook een slechte score bij de bookmakers uiteindelijk leiden tot een topnotering. Zo stond Nederland in 2014 met The Common Linnets bij de allereerste peilingen op de 20ste plek en werden Ilse DeLange en Waylon uiteindelijk tweede in Kopenhagen met hun lied Calm after the storm.



Desalniettemin geven de wedkantoren op deze manier wel aan hoe het nummer is ontvangen. De quoteringen worden bepaald door het gokgedrag op de songfestivalmarkt. 's Middags zakte S10 zelfs even naar een twintigste plek, maar in de avond schoot ze toch weer twee plekken omhoog. Pas na de eerste repetities kunnen de bookmakers vaak pas een reëel beeld schetsen, omdat dan het aantal gokkers groter wordt.