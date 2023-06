Zoë Tauran wilde dolgraag in voorprogramma Coldplay én dat lukte: ‘Als je het niet probeert, kom je er nooit’

Maarten van Rossem viert 80e verjaardag met boek over zijn leven

Historicus Maarten van Rossem viert zijn tachtigste verjaardag in oktober met de publicatie van een boek over zijn leven. In het boek Van Rossem analyseert het jurylid van De Slimste Mens in een aantal gesprekken zijn opkomst en zijn rol in de media. De voorverkoop van het boek begint donderdag, heeft uitgeverij Vesper Publishing bekendgemaakt.