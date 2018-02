Zoektocht naar nieuwe Johan Derksen op losse schroeven

RTL kondigde eind vorig jaar een 'talentenjacht' aan waarin de makers van Voetbal Inside op zoek gaan naar een vervanger voor Johan Derksen, die mogelijk de populaire voetbaltalkshow wil verlaten. Volgens Boulevard gaat het team van VI deze week met elkaar om de tafel om te kijken of er nog toekomst is voor de talentenjacht.



De reden van de zoektocht is dat er niet uitgesloten wordt dat Derksen wellicht het voetbal programma gaat verlaten. ,,Derksen is natuurlijk al wat ouder en grijzer aan het worden, dus het zou kunnen dat dit zijn laatste seizoen is."



Aanmelden kan overigens nog steeds op de website van het programma.