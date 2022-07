Zomerhit Calm Down blijft stijgen en La Fuente beklimt de top 3

Top 40Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 30 juli. In de lijst zien we 1 binnenkomer, 7 zittenblijvers, 15 zakkers en 17 stijgers.

31 (--) DEEP DOWN- Alok, Ella Eyre & Kenny Dope feat. Never Dull

Deep Down is in de Top 40 de enige binnenkomer. In de zomerse dancetrack die vorige week Alarmschijf was op Qmusic hoor je twee eerdere Top 40-hits. Zo kwam The Bomb van The Bucketheads in 1995 op nummer 12 en stond Gypsy Woman van Crystal Waters in 1991 drie weken op nummer 1. Alok is, na Sergio Mendes en Deodato, de derde act uit Brazilië die meer dan 1 Top 40-hit heeft gescoord. Deep Down komt binnen in de lijst op nummer 31.

18 (27) SNAP- Rosa Linn

Vorige week klom Snap van Rosa Linn tien plekken omhoog en ook deze week weet de Armeense zangeres flink te klimmen. Deze week gaat ze negen plekken verder naar boven en komt ze op nummer 18. Daarmee staat ze in de Top 40 nu hoger dan de plek die ze in de finale van het Eurovisiesongfestival wist te bereiken – daar werd ze namelijk twintigste. Van de 104 liedjes van het festival wisten er eerder 10 hoger te komen dan de finaleplaats op het songfestival.

10 (16) CALM DOWN- Rema

Calm Down van Rema begint een dikke zomerhit te worden. De Nigeriaan pakt deze week zes plaatsen winst en komt daarmee in de top 10 terecht – op nummer 10. Rema is trouwens pas de tweede act uit Nigeria met een top 10-notering. Landgenoot Wizkid scoorde dankzij Drake en Kyla in 2016 zelfs een nummer 1-hit met One Dance dat toen zes weken op de bovenste plek van de lijst stond.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

La Fuente had er 8 weken voor nodig om de top 3 te bereiken maar deze week staat I Want You op nummer 3. Flemming kruipt langzaam richting die felbegeerde eerste plek – Automatisch staat nu voor de derde keer op nummer 2.

As It Was van Harry Styles is ook deze week de grootste hit van ons land. Het is voor de vijfde keer ooit dat een nummer de lijst voor 15 weken weet aan te voeren. Staat As It Was volgende week ook op nummer 1 dan deelt Harry het record met One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa die het net een weekje langer vol wisten te houden op de eerste plek.

Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

Iedere werkdag hoor je, even na zessen, de laatste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: