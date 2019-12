Zondag met Lubach keert 16 februari terug met nieuw seizoen

ZML brak de afgelopen weken diverse kijkcijferrecords . Alle afleveringen trokken meer dan een miljoen kijkers. Met terugkijken was de best bekeken uitzending die van 1 december, die meer dan 1,7 miljoen mensen aan de buis gekluisterd hield. De aparte YouTube-filmpjes van de items uit het programma werden ook vele honderdduizenden keren aangeklikt.

Lubach en zijn team deden met een aantal onderwerpen weer veel stof opwaaien het afgelopen seizoen. Vooral het item over het slachten van dieren in Nederland en dat waakhond NVWA niet adequaat toezicht zou houden op dit slachten, leidde tot verontwaardiging en zelfs Kamervragen .

Gokken

De cabaretier sloot het seizoen zondag af met een item over de manieren waarop de overheid promotie maakt om jongeren aan het gokken te krijgen. Ook maakte Lubach samen met rapper Fresku een canon over de Nederlandse geschiedenis in rapvorm. In het lied werden expliciet de zwarte bladzijden uit de Nederlandse historie benoemd, zoals de slavernij, omdat dit volgens Lubach in de officiële Nederlandse canon te weinig gebeurt.