Zoon Andrew Lloyd Webber, Nicholas (43), overleden

KRO-NCRV sleept Videoland voor de rechter om uitzenden hitdocu autisti­sche Kees Momma uit Velp

Er is een conflict ontstaan over de hitdocumentaire Het beste voor Kees uit 2014. Omroep KRO-NCRV probeert via de rechter te voorkomen dat streamingdienst Videoland de docu over de autistische Kees Momma uit Velp in zijn aanbod opneemt.