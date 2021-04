Zoon Connie Witteman weer thuis na ic-opname

Update Beau vraagt naar overleden vader Frans Bauer: ‘Wat een flater van mij’

15:15 Een pijnlijk moment gisteravond in Beau. De presentator vroeg tot twee keer toe aan tafelgast Frans Bauer of zijn vader al gevaccineerd was, waarop Bauer enigszins ongemakkelijk antwoordde: ,,Mijn vader is overleden. Ik probeerde er al overheen te praten.” Van Erven Dorens slaakte direct een kreetje van paniek. ,,Wat een stomme vraag. Wat een flater.”