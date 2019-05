Zoon Frits Bom blij dat nieuwe Vakantieman geen parodie is

Niessen dook als vanouds in het vakantieleed van de Nederlanders en stuitte onder meer op een smerig en vervallen appartement in Griekenland. Omroep Max bracht ook ‘de landkaart’, een populair onderdeel uit De Vakantieman, terug. ,,Zeg je vakantieman, dan zeg je landkaart. Dus gaan we net als Frits Bom vroeger terug naar de boulevard van Benidorm en peilen de topografische kennis’', aldus Niessen.

Ingo Bom, die kort contact had met Omroep Max-baas Jan Slagter over de terugkeer van De Vakantieman, hield aan de uitzending naar eigen zeggen een gemengd gevoel over. De terugkeer van het format doet hem denken aan het moment dat hij met zijn vader, die in 2017 na een kort ziekbed in zijn woonplaats in Spanje overleed, moeder en broer aan de keukentafel de naam Vakantieman bedacht. ,,Inhoudelijk vind ik het moeilijk om hierover te oordelen, omdat het nu om een andere doelgroep gaat. Mijn vader was echt gericht op het oplossen van consumentenproblemen. Dat is nu anders’’, laat hij weten.