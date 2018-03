Zoon Noorse kroonprinses woont samen met Playboy-model

Marius Borg Høiby (21), de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit (44), heeft een nieuwe vriendin. Het gaat om het 22-jarige Noorse model Juliane Snekkestad, die eerder te bewonderen was in Playboy.

Volgens de laatste updates uit Noorwegen zijn de stiefzoon van prins Haakon en het jonge model sinds december samen. Sinds kort delen ze een appartement in Londen.

In de zomer van 2017 brak Marius met zijn toenmalige vriendin Linn Helena Nilsen, zette hij zijn bedrijfsstudies in Los Angeles stop en keerde hij terug naar Oslo. Kort daarna begon hij een stage bij modeontwerper Philipp Plein in Milaan.

Juliane werkt in Londen, waar Marius via Californië en Milaan terecht is gekomen. Volgens de Noorse krant Se og hør kennen ze elkaar al langer, Juliane maakt deel uit van dezelfde vriendengroep waar ook Marius' ex Linn Helena bij hoort. De vonk zou in het najaar zijn overgeslagen.

Underboob

De Noorse schone is allerminst preuts van aard. Zo barst haar instagramaccount van de uitdagende selfies, kiekjes waarop ze underboob showt en andere schaarsgeklede poses. Uiteraard niet 'zomaar', Juliana werkt voor Nevs Models en heeft als ex-Playboy-model een reputatie hoog te houden.

Wat Marius' moeder van haar schoondochter vindt, is niet helemaal duidelijk. Naar verluidt bracht het stel kerst door in Uvdal, samen met het kroonprinselijk paar en Marius' halfzus prinses Ingrid-Alexandra en halfbroer prins Sverre. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben daar in een skigebied een luxe berghut in de buurt van de Hardangervidda. Juliana plaatste ook een kiekje van Skaugum, het kroonprinselijk paleis, op Instagram, maar dat werd inmiddels weer verwijderd.

Het hof wil geen commentaar geven op de relatie omdat Marius, die uit een eerdere relatie van prinses Mette-Marit geboren werd, als 'gewone burger' door het leven gaat.

