Zoon Robèrt van Beckhoven op tv: ‘Ik ambieer geen carrière in de schijnwerpers’

De oplettende kijker had het al gezien in de eerste aflevering van Herman's Pop-Up Restaurant : na meesterpatissier Robèrt van Beckhoven maakt ook zoon Koen zijn entree in de wereld van de culinaire tv. ,,Al ambieer ik geen televisiecarrière.”

Zijn vader Robèrt loopt inmiddels heel wat jaartjes mee in de wereld van glitter en glamour en vooral: van zenuwachtige hobbybakkers die als de dood zijn dat hun souffleetjes instorten terwijl heel Nederland meekijkt.

Nu is zoon Koen (31) zelf zo’n nerveuze kandidaat, alleen dan in een iets andere tak van sport: als chef van een restaurant. Samen met zijn vriendin Maartje Raaijmakers (29) doet hij mee aan Herman's Pop-Up Restaurant (elke dinsdag om 21.30 uur op RTL 4, red.), waarin Herman den Blijker op zoek gaat naar een chef-kok en maître voor zijn nieuwe Mediterraanse pop-uprestaurant in Rotterdam.

Toch was het niet zijn vader, jurylid van Heel Holland Bakt, die Koen aanspoorde om zich op te geven. ,,Mijn broertje stuurde de oproep door. Maartje en ik schreven ons in. Als grapje - hoe ver zouden we nou komen? Maar na een paar castings bleken we ineens geselecteerd”, vertelt Koen. De opnames kwamen precies op het juiste moment. Maartje en Koen, al tien jaar een stel privé én op de werkvloer, hadden net te horen gekregen dat ze voor hun restaurant in Tilburg niet de benodigde horecavergunning kregen en de deuren moesten sluiten.

Klein mannetje

Nog zo’n toeval: het nieuwe restaurant opent in de oude Citrusveiling, en laat chef-kok Koen zijn ‘handtekening’ nu net gerechten zijn waarin hij speelt met zuren. ,,Als klein mannetje groeide ik op in de bakkerij van mijn vader. Ik hielp vaak mee, maar ik merkte ook dat ik niet de kant van patisserie en brood op wilde. Ik houd van het contact met de gasten.”

Quote Ik ambieer geen televisiecarrière, maar het is wel leuk om eens te zien Koen van Beckhoven

Al op zijn vijftiende ging Koen uit huis. Dat had niks te maken met zijn thuissituatie. ,,Nee, ik ging naar de Hotelschool in België en daarbij hoort dat je intern gaat. Dat klinkt heel heftig, maar het was een prachtige tijd.”

Inkijkje

Na wat omzwervingen met Maartje in België, vestigde het stel zich vorig jaar weer in Nederland. Heimwee. Nu krijgt hij met zijn deelname aan het televisieprogramma een inkijkje in de wereld waar zijn vader al een tijdje in rondloopt. ,,Leuk om te zien hoe zo'n programma in elkaar steekt. Er gaat zoveel arbeid in zitten voor die mensen. Als je ziet wat er allemaal is opgenomen, de lange dagen die we hebben gemaakt en de fractie die er uiteindelijk van wordt uitgezonden... echt bijzonder. Overigens worden we wel goed in beeld gebracht”, legt Koen uit.

Hij heeft niet om tips gevraagd bij zijn vader. ,,We zijn er heel onbevangen ingegaan", zegt Koen. ,,Maar tv heeft wel impact, we zijn meteen na de eerste aflevering al herkend op straat en hebben leuke reacties gekregen.” Smaakt naar meer? Nou, dat niet direct, zegt Koen. ,,De tv-wereld en de realiteit liggen best ver uit elkaar. Ik ambieer geen televisiecarrière, maar het is wel leuk om eens te zien.”