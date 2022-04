Zoon van overleden John Lennon brengt voor het eerst zijn vaders wereldhit ‘Imagine’

Video Arnhem is speciaal voor nieuwe Net­flix-se­rie ‘Dirty Lines’ heel even het Amsterdam van de nineties

ARNHEM - De makers van de serie Dirty Lines over sekslijnen en de opkomst van de dancemuziek, die vandaag wereldwijd bij Netflix in première gaat, moesten op zoek naar het Amsterdam van de jaren 80 en 90. Ze vonden het in Arnhem.

8 april