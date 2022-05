Zoontje Ronaldo heeft sixpack van z’n vader en Katy Perry is nieuw gezicht van Thuisbezorgd

Documentai­re over leven Jennifer Lopez vanaf juni te zien op Netflix

De documentaire Halftime over het leven van de Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez verschijnt in juni op Netflix. De film geeft ‘een bijzonder kijkje in de carrière van Jennifer Lopez en onthult het enorme doorzettingsvermogen en de vastberadenheid van de artiest’, meldt Netflix vandaag.

20:12