Zorgt Lubach-filmpje over 'heftig' leven Glennis voor puntenverlies?

VPRO-presentator Arjen Lubach heeft, daags voor de finale van America's Got Talent , een satirisch filmpje verspreid waarin 'onwetende' Amerikanen wat realistische informatie over de carrière van de Nederlandse finaliste Glennis Grace krijgen. Op sociale media wordt gevreesd dat de ludieke YouTube-video, die in een dag tijd al ruim 307.000 keer bekeken is, de 40-jarige zangeres mogelijk veel stemmen kan gaan kosten.

Al sinds haar succesvolle AGT-auditie en ook in de voorronden daarna wordt Glennis Grace bij het Amerikaanse publiek geïntroduceerd als een hardwerkende, alleenstaande moeder die maar één droom heeft: ondanks de zorg voor haar jongen doorbreken als wereldwijd gevierde artiest. Het Amerikaanse kijkerspubliek zou onder de indruk zijn van het 'ietwat zielige' beeld dat in de shows van de zangeres wordt geschetst. Reden genoeg voor de makers van Zondag met Lubach om potentiële stemmers in de VS te trakteren op de daadwerkelijke, 'hartverscheurende' achtergrond van de powerhousevocaliste. Een beeld dat volgens Lubach beter bij de werkelijkheid past.

In het filmpje wordt in vogelvlucht en met beelden ingezoomd op alle hoogtepunten die de carrière van Glennis Grace kende, zoals concerten in grote zalen, het Eurovisie Songfestival, nummer 1-hits en succesvolle optredens op televisie. De Amerikaanse voice-over in de video doceert met ronkende woorden over haar 'arme' Jordanese achtergrond, haar inmiddels imposante loopbaan en stelt hoe opvallend het eigenlijk is dat de juryleden van America's Got Talent tijdens Glennis' eerste auditie deden of ze nog nooit van haar hadden gehoord. ,,Dat moeten ze toch geweten hebben'', zo wordt gesteld. Over Anthony (12), de zoon van Glennis die zijn moeder steeds moet missen als ze in Amerika is, wordt gezegd: ,,Arme jongen? Hij heeft gewoon een iPhone en wifi thuis.'' Met andere woorden, er is niks treurigs aan het bestaan van de jongen en zijn succesvolle moeder.

Honderden reacties

De Glennis-video van Lubach wordt sinds de uitzending van gisteren massaal bekeken en is inmiddels voorzien van bijna negenhonderd positieve en negatieve reacties uit binnen- en buitenland. Of daar ook opmerkingen uit Amerika bijzitten, is onduidelijk. Hoe dan ook noemt iemand het filmpje 'het slechtste wat Glennis kan overkomen zo vlak voor de finale'. Een ander: ,,Als Amerika de werkelijke achtergrond van Glennis ontdekt, gaat dat haar stemmen kosten'. Veel mensen vrezen het ergste, maar ook wordt door menigeen benadrukt dat tv-kijkers in de Verenigde Staten zich toch vooral door het talent van de vocaliste zullen laten leiden. ,,Ze wint niet vanwege haar verhaal maar vanwege haar zangtalent'', verwacht iemand. En: ,,De verhalen van de AGT-talenten worden altijd wat aangedikt omwille van kijkcijfers.'' Of: ,,Amerikanen houden nu eenmaal van The American Dream.'' Oftewel: iemand die laag begint en op eigen houtje en door keihard werken hoog eindigt. Waar dan ook.

De deelname van Grace aan het programma was overigens niet haar eigen intiatief. Ze werd benaderd nadat het productieteam een filmpje had gezien van het Whitney Houston-nummer Run To You dat ze ooit bij de Ladies of Soul in Nederland zong. De aandacht daarvoor leverde haar ook al een optreden in de VS en belangstelling van platenmaatschappijen in Amerika op. De zangeres staat dinsdagavond (Nederlandse tijd) in de finaleshow. De uitslag is een dag later. Behalve Glennis staan nog negen andere acts in de eindshow. Ook bij andere kandidaten wordt prominent ingezoomd op hun achtergrond. Zoals bij Michael Ketterer: een zingende vader die verpleegkundige is in een kinderziekenhuis en met zijn vrouw zes aangenomen kinderen heeft om ze een betere toekomst te bieden.

