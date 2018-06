'Zoveel gedaan, maar iedereen praat over dat zwembad waar ik in lazer'

Kassa XL Brecht van Hulten: Ik pieker er niet over om ooit op Facebook te gaan

10:58 BNNVARA-presentatrice Brecht van Hulten leidt in de tweedelige special Kassa XL tv-kijkers rond in de soms schokkende wereld van de steeds digitaler wordende samenleving. De tweede aflevering De Fuik van Facebook zoomt onder meer in op data die sociale media verzamelen en de gevaren daarvan. ,,Zelf zit ik niet op Facebook en dat gaat ook echt niet gebeuren.''