Zwangere Bibi vanuit Lissabon: Nu gaat het goed, maar ik was erg ziek

Of Bibi naar Lissabon zou afreizen was de vraag, maar nu ze er is, leeft ze zich helemaal uit in Portugal. ,,Het is hier superleuk'', giechelt ze tegen de camera van RTL Boulevard. ,,Ik vind het leuk dat het in Portugal is. Dat het lekker weer is en dat iedereen lekker vrolijk is.''



Bibi bekijkt haar zwangerschap van dag tot dag. ,,Ik voel me goed'', concludeert ze trots. ,,Vandaag gaat het goed. Vandaag is 'ie lief voor me.'' De Haagse, die het geslacht van het kindje niet wil weten, is opgelucht in Portugal te zijn nadat ze zich met flinke misselijkheid had laten opnemen in het ziekenhuis. ,,Nu gaat het goed, maar ik ben ook heel erg ziek geweest. Maar daar hebben we het niet meer over.''



Over de periode waarin ze is uitgerekend, blijft ze mysterieus. ,,Het duurt nog even. Maar ik hou het voorlopig voor mezelf.''