Zwangere Floor Jansen in tranen na staande ovatie in Arena: ‘Dit was prachtig’

Niet Five Finger Death Punch, maar Floor Jansen trad op zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op in het voorprogramma van Metallica. De Amerikaanse metalband moest ‘helaas door onvoorziene omstandigheden’ afzeggen. In een reactie zei Jansen eerder het ‘een enorme eer’ te vinden om zaterdag van zich te mogen laten horen. ,,De mogelijkheid om voor meer dan 50.000 fans in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te spelen in het voorprogramma van Metallica, is een enorme eer. Ik kan niet wachten om mijn muziek met de fans te delen en Metallica te zien optreden.”