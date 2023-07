Zwangere Josje gaat knock-out tijdens vakantie en Paul wordt voor tweede keer vader

Groen shirtje Hélène Hendriks kleurt plotseling roze in De Oranjezo­mer: ‘Ik had het zelf niet door’

Verwarring alom bij kijkers van De Oranjezomer donderdagavond. Hélène Hendriks verscheen in een groen shirtje aan tafel, maar tijdens de uitzending kleurde het topje plotseling voor een paar seconden roze. En dat terwijl de presentatrice zich niet had verplaatst. Het bleek een knipoog te zijn naar de Giro Donne, vertelt Hendriks aan deze site. ‘Ik had het zelf natuurlijk niet door.’