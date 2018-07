Zwangere Naomi geniet met Sven, Famke Louise heeft sproetjes

Het showbizz- en sportkoppel Naomi van As en Sven Kramer genieten van een heerlijke vakantie met zijn tweeën (en een half) op Mallorca. De parents to be zetten een foto op Instagram waarop ze knuffelend staan, een vertederend plaatje. ,,Kleine baaitjes en verlaten stranden, Mallorca is mooi", zet Van As erbij. Het babybuikje van de ex-hockeyster is keurig verstopt achter de arm van haar hubby Sven.

Een uitdagende Katja Schuurman is op vakantie in Barcelona en daar geniet ze van het leven. Ze is in Spanje en dan moet je eigenlijk aan de sangria, zoals ze zelf zegt. Maar de presentatrice en actrice is blijven hangen in een fijne tequilabar mét heel lekkere cocktails.

Erland Galjaard zat in zwaar weer na zijn ontslag als programmadirecteur bij RTL. Vanavond zit hij bij Jinek en hij is weer in voor een grapje, want hij vraagt zich af of zijn tafelgenoot Barry Atsma zelf spreekt of dat hij de nasynchronisatie doet. Dit naar aanleiding van het nieuws dat de NPO een nagesynchroniseerde serie op tv brengt.

Royaltydeskundige Marc van der Linden geniet intens van de zomer, maar er moet hem ook iets van het hart: hij mist de regen. ,,Zo’n heerlijke zomerbui, die alles even afkoelt en waarna de natuur zo lekker ruikt", zegt hij. ,,Ik moest het gewoon even kwijt", besluit hij zijn relaas.

Haar ster is nog steeds rijzende en dus heeft Famke Louise geen tekst nodig bij een selfie waar de zon op haar gezicht schijnt. Het was vandaag sowieso een feestje voor de volgers van de rapper/zangeres annex vlogster, want ietsje eerder postte ze een selfie met sproetjes met de tekst 'Be yourself'.

Hij moet nog even geduld hebben voordat hij de ochtendshow van Edwin Evers mag overnemen, maar radio-dj en Boulevard-presentator Frank Dane en zijn vaste team zorgen tijdens een barbecue alvast dat het aan teamspirit niet ontbreekt. Daar kan een selfie natuurlijk niet bij ontbreken.

Sharon Doorson is enorm blij met haar dochter en dat laat ze zien. 'Flesje voor Maliya, Spa rood & Carpaccio voor mama', zegt de zangeres bij een vertederende foto van moeder en dochter.

Yuri van Gelder turnt nog wel, maar echt aansprekende resultaten boekt hij niet meer. Waar hij wél aansprekende resultaten boekt, is met zijn nieuwe haar. De ringenspecialist werd gek van zijn diepe inhammen en daar moest wat aan gedaan worden. Dus heeft Van Gelder een haartransplantatie ondergaann.

Onherkenbaar is ze: actrice en één van de sterren van De Luizenmoeder Jennifer Hoffman. De actrice is bezig met een nieuwe film en daarvoor heeft ze rood haar gekregen, sproeten en tatoeages. Hannah Roelink uit De Luizenmoeder is even heel ver weg voor Hoffman.

Sabia Boulahrouz, de ex van Rafel van der Vaart, geniet van alle positieve aandacht die ze sinds kort weer een beetje krijgt van haar volgers op sociale media.

Dominik Włodzimierz Groot (28), oftewel de Nederlands-Poolse rapper Mr. Polska, wordt morgen 29 jaar en om dat feestfeitje alvast te vieren ging hij met zijn schoenen op een hotelbed staan.

Janny, de moeder van Gerard Joling, heeft sinds kort een eigen instagramaccount met inmiddels ruim 9000 volgers. Vandaag plaatste ze haar eerste bericht met een korte uitleg. De vriendelijke tachtiger zit vooral op Instagram om de posts van haar zoon te kunnen volgen.

Carlo Boszhard heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit wil trouwen met zijn vriend Herald Adolfs, maar een datum zouden de twee nog niet hebben geprikt. Of toch wel? Carlo ging samen met zijn moeder Wil alvast een jurkje voor een van de bruidsmeisjes uitzoeken: het dochtertje van zijn broer Ron. Carlo's volgers vragen zich af: wie gaat er trouwen? Carlo? Of toch iemand anders?

Lil' Kleine heeft op het strand van partyeiland Ibiza bewezen dat hij niet alleen goed kan rappen, maar ook best teder ruggen kan insmeren. De dame die door hem voorzien wordt van een laagje zonnebrand is overigens zijn vriendin Jaimie Vaes.

Nicolette Kluijver en haar kroost hebben van huis meegenomen boterhammen verorberd bij de pinguïns in de Amsterdamse dierentuin Artis.

Patty Brard liet zich in de auto door een van haar twee schoothondjes liefdevol in het gezicht likken. Niks mis mee, vindt het merendeel van haar volgers. Maar er zijn ook tegenstanders die het vies vinden en waarschuwen voor gevaarlijke bacteriën, schimmels en andere microben die in hondenspeeksel zitten. Patty haalt haar schouders op over de ophef. En velen geven haar groot gelijk. ,,Het is niet smerig maar lief'', reageert iemand.

Radio-dj Domien Verschuuren, die binnenkort overstapt van 3FM naar Qmusic, veegde vandaag, op nationale Gekke Printjesdag, met zijn tong de glasplaat van een kopieerapparaat schoon. Gekke Printjesdag draait die om papier maar om kleding met allerhande opdrukjes die naar wens kan worden gecombineerd.

Actrice en jonge moeder Carolien Spoor vindt dat een ochtend soms erg lang kan duren.

Bridget Maasland (43) is weer single. De relatie met haar 14 jaar jongere vriend Bram Plattel is voorbij. Volgens Bridget is het leeftijdsverschil een van de redenen dat de liefde over en uit is. Gelukkig heeft ze haar hondje nog.

Marieke Elsinga heeft er ook een gekocht: een vrolijk grijnzende opblaasflamingo.

Modemeisje en oud-realityster Laura Ponticorvo heeft haar 'knappe' American Staffordterriër uitgelaten op een gortdroog grasveld aan het water.