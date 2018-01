Zwangere Roxeanne bedolven onder vragen over lingerie: Gewoon van Zeeman

,,Alsof het leven nog niet duur genoeg is'', schrijft de dochter van de overleden volkszanger André Hazes bij een kiekje van zichzelf in haar ondergoed. De openhartige Ik was toch je meisje-zangeres deelt eveneens een screenshot van de webshop van de textielsuper, waarop het kennelijk felbegeerde stuk onderkleding te zien is. ,,Zit als gegoten, geen grap'' Onder de mensen die bij de foto's reageren is de eveneens zwangere Chantal Janzen, die lachend een reeks spierballenemoji's en een hartje deelt.



Roxeanne, die een paar maanden geleden nog een miskraam kreeg, onthulde onlangs dat ze haar eerste kindje verwacht met vriend Erik Zwennes. ,,Onze wens is eindelijk in vervulling gegaan'', schreef ze op Instagram. ,,We're expecting a little bean.''