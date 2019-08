Zweden gaat niet in beroep tegen uitspraak in zaak A$AP Rocky

,,Ik geloof weliswaar dat dat er een zwaardere straf opgelegd had moeten worden, maar ik heb desondanks besloten om niet in beroep te gaan”, laat aanklager Daniel Suneson vandaag in een verklaring weten. A$AP Rocky, de artiestennaam van Rakim Mayers, en twee mannen in zijn entourage werden eind juni opgepakt na een vechtpartij. Hier hield een 19-jarige Zweed zware verwondingen aan over. Zelf stelde Mayers uit zelfverdediging te handelen, maar hij werd wel aangeklaagd voor zware mishandeling. A$AP Rocky zat al ruim een maand in voorarrest. Begin augustus kwam hij in afwachting van de behandeling van zijn zaak op vrije voeten.