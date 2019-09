Zweedse advocaat A$AP Rocky in hoofd en borst geschoten

Hoe Lilja eraan toe is, is niet duidelijk. Toen de melding van het incident werd gedaan, was de man nog bij bewustzijn. Hij werd per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of de aanval te maken heeft met zijn werk als advocaat. De Zweedse politie heeft inmiddels meerdere verdachten opgepakt. De dader zou een man zijn en een zwarte SUV zou bij de plaats delict op hoge snelheid zijn weggereden. De politie is achter de auto aangegaan.



De advocaat stond de Amerikaanse rapper bij toen hij eind juni werd opgepakt na een vechtpartij. De raadsman vertegenwoordigde A$AP Rocky echter niet tijdens de rechtszaak die ruim een maand later van start ging. De rapper werd half augustus schuldig bevonden aan mishandeling en kreeg onder meer een voorwaardelijke celstraf.