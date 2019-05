Zwijmelen als een tiener, niets om je voor te schamen

Natalie Portman noemt Moby een ‘enge oudere man’

Volgens Moby heeft hij zo'n 20 jaar geleden eventjes 'iets' gehad met Natalie Portman, zo laat hij in zijn biografie Then It Fell Apart weten. Maar volgens de actrice klopt daar helemaal niets van en was de zanger destijds 'een enge oudere man'. Dit heeft Portman in een statement aan Harper's Bazaar laten weten.