AvroTros-baas schaart zich achter songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper: ‘Het is nog niet goed, maar we gaan ze helpen’

met video'sMia Nicolai en Dion Cooper houden ondanks twee wankele optredens het vertrouwen van AvroTros. Algemeen directeur Eric van Stade, tevens lid van het selectiecomité, stelt in een reactie dat voor de twee onervaren zangers de stap naar het songfestivalpodium groter is dan in voorgaande jaren.

Mia Nicolai en Dion Cooper krijgen intensieve begeleiding van een team met daarin onder meer een zangcoach en mentale begeleider. De afgelopen twee weekenden viel het duo bij de eerste liveoptredens letterlijk uit de toon. Vooral bij de preparty in Madrid ging het heel erg mis op vocaal vlak, maar ook in Amsterdam ging het afgelopen zaterdag niet goed bij Eurovision in Concert.

,,We hebben veel terechte kritiek gehoord’’, zegt Eric van Stade, algemeen directeur van AvroTros. Van Stade is ook lid van het selectiecomité dat jaarlijks de Nederlandse songfestivalkandidaat uitkiest. ,,Zoals elk jaar zijn we gegaan voor het beste liedje’’, zegt hij in een videoverklaring die de omroep maandag verspreidde. ,,Dit jaar zaten daar twee jonge artiesten bij, we zien dat de stap naar het grote podium veel groter is dan in voorgaande jaren. Daar zijn we nu keihard mee aan het werk.’’

Van Stade stelt dat de optredens in de afgelopen weekenden er juist waren om te oefenen. ,,We weten wat er nu aan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team gaat er nu verder mee, juist om de zang goed te krijgen. En met maar één doel, om in Liverpool een goede performance neer te zetten. We begeleiden ze intensief en hebben geloof in ze.’’

Mia Nicolai en Dion Cooper doen namens Nederland op 9 mei met het lied Burning Daylight mee aan de eerste halve finale van het songfestival in Liverpool. Als ze de finale bereiken, dan komen ze op 13 mei opnieuw in actie.

