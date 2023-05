Buitenlandse pers over de Nederlandse songfestival-inzending: ‘Dit was onvermijdelijk’

Niet alleen in ons land is met samengeknepen billen gekeken naar Mia en Dion. Van buitenlandse muziekjournalisten tot songfestivalfans in Australië: de toonsoortwijzing hield de gemoederen flink bezig. Wat vond men ervan?

Om positief te beginnen: 's werelds populairste eurovisieblog is er zeker van dat de twee ‘Nederland trots hebben gemaakt’. Redacteur William Lee Adams heeft geen slecht woord ervoor over en wijst juist op de sterke klik tussen Mia en Dion. Al is Adams, op het onzekere gezang van Noorwegen na, over iedereen enthousiast.

De Belgische site Songfestival.be schrijft de druk te hebben gevoeld die op het Nederlandse duo lag. ‘Het moet gezegd, de twee hebben echt wel hard gewerkt en dat horen we. In deze halve finale werd al veel vals gezongen, maar daarop kunnen we Mia en Dion niet betrappen.’ Verder valt op de fansite te lezen: ‘De twee staan er en brengen de beste versie (...). We duimen dat Nederland doorstoot.’

Het Nieuwsblad, ook uit België, kan dan weer duiden waarom dat niet is gebeurd. ‘Het oversteeg helaas niet de middelmaat om al het andere geweld te overwinnen’, aldus de Vlaamse verslaggeefster ter plekke. Ze voegt eraan toe dat de pers er tot de generale repetitie nog geen vertrouwen in had.

Deprimerende teksten

The Irish Times vat onze inzending samen als deprimerend. Over Dion: 'die maakt meer oogcontact met de camera dan ik theoretisch gezien aankan’. Van de teksten die Duncan Laurence schreef wordt de auteur een beetje triestig. ‘Ze zingen als laatste Goodbye old life, wat blijkbaar opbeurend moet zijn.’

Twee Australiërs stellen echter dat Mia Nicolai en Dion Cooper dicht bij de finish waren. In hun Aussievision-podcast, die sinds 2017 bestaat, vatten ze meteen de tendens onder songfestivalvolgers samen. ,,Op mijn tijdlijn vond de ene helft het verschrikkelijk. De andere helft was onder de indruk en vond het top.’’

Er wordt gesproken over een moderne en strak uitziende presentatie. ,,De verschillende shots vond ik vermakelijk.’’ Dat het na zo'n beroerde aanloop toch in de soep is gelopen voor de zangers, vinden ze zielig. ,,Ik denk dat Nederland en de delegatie wel wat lessen kunnen trekken uit dit proces.’’

‘Dit was onvermijdelijk’

Waar het uiteindelijk allemaal op neerkwam, aldus de podcastmakers, is het nummer zelf. ,,De shots waren mooi. Maar met alleen thuisstemmers was dit onvermijdelijk.’’ Burning daylight is volgens de mannen nooit in trek bij het publiek geweest. ,,Heel misschien had de vakjury dit nummer kunnen redden.’’

We weten niet hoeveel kijkers thuis op Dion en Mia hebben gestemd. De exacte resultaten worden pas na de finale zaterdag vrijgegeven op de officiële website van het songfestival.

